Wagens Circus Maximum vernield in Eersel

De wagens zijn op woensdag en donderdag op het veld in Eersel neergezet. Het circus trad op dat moment nog op in Steenbergen, maar had de wagens daar niet meer nodig. Gevolg was dat de voertuigen enkele dagen onbeheerd stonden. Pas toen een tweede deel van het wagenpark op zaterdag in Eersel arriveerde, werden de vernielingen ontdekt. De schade wordt door het circus geschat op 2500 euro. Het circus heeft aangifte gedaan en vraagt getuigen zich te melden bij de politie. Circus Maximum treedt vanaf donderdag in Eersel op.