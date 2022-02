Wagricom wil met nieuw ontwerp tegemoetkomen aan bezwaren van ‘overburen’ aan de Witrijt in Reusel

Directeur Wim Schenning zei tijdens de presentatie in een zaal van restaurant De Wekker dat hij er alles aan doet om de nieuwe hallen zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Eerder was er onder buurtbewoners veel weerstand tegen zijn plannen. Zij hebben nu nog vrij uitzicht.

De gevel komt op ruim 100 meter afstand van de eerste ‘overburen’ en op circa 60 meter van de tussenliggende weg. Het ontwerp gaat uit van een lager gebouw dan in een eerder plan - de nokhoogte is nu 10,7 meter. Volgens de schetsen worden er tussen de weg en de voorgevel zestien bomen geplant en moeten naast de hallen houtsingels komen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als de raad instemt, dan wordt Wagricom na CVL Transport het tweede bedrijf in korte tijd dat de kans krijgt om op eigen landbouwgrond te bouwen. Het ziet de waarde van zijn grond daarmee stijgen.

Quote Als Wagricom weg gaat aan de Lensheuvel, komt daar ruimte vrij voor woningbouw. Dat weegt mee in onze opstelling Peter van de Noort, Wethouder Reusel-De Mierden

Waarom het bedrijf niet vragen om naar Kleine Hoeven te verhuizen? ,,We hebben wel gekeken naar Kleine Hoeven. Wagricom had een kavel nodig waar ruimte was voor een bedrijfspand, en dat zou grenzen aan akkergrond die het bedrijf als demonstratieveld kan gebruiken. Op Kleine Hoeve was zo’n plek niet te vinden”, zegt wethouder Peter van de Noort desgevraagd. ,,En als het bedrijf weg gaat aan de Lensheuvel, komt daar ruimte vrij voor woningbouw. Dat weegt mee in onze opstelling.”

Quote Er mag enkel en alleen een landbouwme­cha­ni­sa­tie­be­drijf komen. Er komt ook niet zomaar iets bij Medewerker gemeente, Reusel-De Mierden

En inmiddels is verhuizing naar Kleine Hoeven geen optie meer, aldus Van de Noort. ,,Veel percelen zijn in optie of reeds verkocht. We zijn nu al bezig met eerste ontwerpen voor Kleine Hoeven 2 om aan de vraag te voldoen.” De vergelijking met CVL gaat mank, vindt hij. ,,De wijzing van het bestemmingsplan aan de Witrijt past binnen de Interim Omgevingsverordening van de provincie.”

De wethouder en zijn ambtenaren verzekerden buurtbewoners donderdag dat het daarbij om ‘maatwerk’ gaat. ,,Er mag enkel en alleen een landbouwmechanisatiebedrijf komen. Er komt ook niet zomaar iets bij.” De angst dat er straks zomaar een ander type bedrijf mag komen - bijvoorbeeld een transportbedrijf waar vrachtwagens af en aan rijden of detailhandel die veel klanten trekt - wilden ze daarmee wegnemen.

Quote Als er geen opvolger is en het pand komt leeg te staan, dan gaat de gemeente het bestem­mings­plan natuurlijk weer veranderen Bewoner Witrijt

Wagricom wil al heel lang weg van de plek waar het nu zit. ,,We horen niet thuis in een woonwijk", zegt Schenning. Waarom hij niet voor Kleine Hoeven kiest? ,,Hier krijgen we veel meer ruimte.”

Sommige buurtbewoners reageerden sceptisch. ,,Het kan op papier er wel mooi uitzien. Maar hoe wordt het in de praktijk uitgevoerd?”, zei een van hen. Een ander vroeg zich af wat er zou gebeuren als het bedrijf op termijn stopt. ,,Als er geen opvolger is en het pand komt leeg te staan, dan gaat de gemeente het bestemmingsplan natuurlijk weer veranderen.”

Volledig scherm Wagricom zit nu nog aan de Lesnheuvel in Reusel. © FotoMeulenhof