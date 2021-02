Wandeling langs de Dommel leidt tot nieuwe inzichten

RIETHOVEN/WAALRE - De Vlierdense Sanne van Paassen realiseerde tien jaar geleden haar grootste droom: een plaats op het hoogste podium in het eindklassement veldrijden. Ze werd wereldkampioen. En terwijl ze de prijs nog in haar handen hield dacht ze al: ‘what’s next’? Maar ook: ‘is dit het nou’?

Tijdens de businesswandeling van netwerkvereniging Brabant Onderneemt vertelde Van Paassen woensdag aan een twintigtal ondernemende wandelaars over haar persoonlijke ervaringen met prestatiedrang.

De netwerkwandeling over het Loondermolenpad, een prachtige route door het Dommeldal, was dit jaar de eerste live-activiteit van de vereniging. Het was vooral de bedoeling de verbinding te zoeken en elkaar, al wandelend in tweetallen, te inspireren over hoe je in deze tijd financieel, geestelijk en bedrijfsmatig gezond blijft.

Quote Dit is interactie, dat motiveert en geeft energie Reinier van Doorne

Ook Reinier van Doorne, managing partner van start-up fonds Sparkplug, liep mee: „Ik vind het lastig om via Teams mijn netwerk op te bouwen. Dit is interactie, dat motiveert en geeft energie.” Ook het echtpaar Maes uit Deurne wandelde mee. Henri Maes bemiddelt in de aan- en verkoop van bedrijven en begeleidt fusie- en verandertrajecten. Werkte de 62-jarige een jaar geleden zo’n tachtig uur in de week, nu is dat nog minder dan de helft. „Ik begrijp nu veel beter waarom de jeugd zoekt naar meer balans tussen werk en privé. Je hoeft geen zeven dagen in de week te werken: met minder kun je vaak meer genieten.”

Quote Ik kreeg een beenblessu­re, maar ik bleef doorgaan, want ik verdiende met fietsen toch mijn geld? Sanne van Paassen

Van Paassen heeft in haar topsporttijd ook ervaren wat het is om continu vele ballen hoog te moeten houden: „Ik kreeg een beenblessure, maar ik bleef doorgaan, want ik verdiende met fietsen toch mijn geld?” Ze dacht na een maandje rust wel hersteld te zijn, maar niets bleek minder waar: het duurde een jaar. En in die tijd realiseerde zij zich dat ze altijd alleen gericht was geweest op het behalen van resultaat: wedstrijden winnen. „Ik ging van doel naar doel en nam geen gelegenheid om van mijn overwinningen te genieten.”

Theesommelier Brigitte van Schooten uit Tilburg herkent dat: „Je hoeft niet steeds een nieuwe jurk te kopen bij elk succes. Soms moet je eerst een andere koers varen om te realiseren hoe tof je werk eigenlijk óók kan zijn.” Paassen heeft geleerd ‘nee’ te zeggen tegen alles wat alleen energie kost en Van Doorne realiseert zich nu des te meer dat je niet van het behalen van je doel alleen moet genieten, maar ook van het proces er naartoe. En zo leidde een netwerkwandelingetje tot mooie inzichten.