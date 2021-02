Wat gaat de gemeente Eersel doen met 5,7 miljoen euro?

EERSEL - Geld opzij zetten voor de toekomst of juist de vrijheid houden om dat niet te doen. Die discussie speelde in de Eerselse gemeenteraad deze week.

Met 5,7 miljoen euro kun je leuke dingen doen, bijvoorbeeld een zwembad bouwen of projecten in de verschillende kernen realiseren.

Twee kampen

De Eerselse gemeenteraad gaat beslissen waaraan het wordt uitgegeven. Over hoe er moet worden omgegaan met het bedrag ontstonden twee kampen. Het CDA, D66, Kernbeleid en PvdA/GL deden een voorstel om het bedrag uit te smeren over drie raadsperiodes, maar Eersel Samen Anders en VVD, die samen een meerderheid vormen, zijn daar op tegen. Ze willen niet alles al vastleggen in regeltjes.

Waar komt dat geld vandaan? De gemeente Eersel gaat het huishoudboekje anders bijhouden. In het huishoudboekje kun je zien hoeveel geld er binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. Als er veel dingen worden bijgehouden, kan het overzicht verdwijnen. Dus moet er worden nagedacht over hoe het boekje wordt bijgehouden. De gemeente Eersel houdt de spelregels bij in de financiële verordening.

350.000 euro per jaar

Een keer in de zoveel tijd wordt gekeken of de regels nog voldoen of dat er dingen anders moeten. Er is besloten om een aantal dingen anders aan te pakken. Zo stopt de gemeente met het toevoegen van rente aan potjes geld, die reserve worden genoemd. Hierdoor wordt er 350.000 euro per jaar bespaard. Nadeel daarvan is dat reserves niet meer prijsvast zijn. Met een miljoen kun je over tien jaar minder kopen dan nu, als de prijzen blijven stijgen.

Ten tweede worden sommige bestemmingsreserves opgeheven. Een bestemmingsreserve is een pot geld dat voor een specifiek doel was bewaard. Alleen is er geen project om dat doel te behalen. Het geld zit in die pot en daar wordt niets meegedaan. Het geld uit al die potjes die worden opgeheven, heeft een waarde van 5,7 miljoen euro. Dat geld gaat naar de pot algemene reserve vrij besteedbaar. De gemeenteraad kan beslissen aan welke projecten dat geld wordt uitgegeven en is niet gebonden aan een specifieke bestemming.