Wat heeft Reusel met de Limburgse mijnen?

,,Reusel had in het verleden een aandeel in de mijnenbouw van Limburg”, weet Van Ham te vertellen ,,Hier werden vroeger naaldbomen gekweekt voor het stutten van de mijngangen. Naaldhout kraakt voordat het instort, zodat de mijnbouwers op tijd konden vluchten.”

Van Ham runt een hoveniersbedrijf aan de Weijer in Reusel en zocht naar een invulling van geen standaard voortuin. ,,Van een Eindhovense klant nam ik een originele mijnenrails over. Vanuit daar ontstond de gedachte aan een mijnentuin. Verdere ideeën deed ik op in de Efteling. Daar staat een mijnwerkerskarretje van boomstammen. Dat heb ik nagemaakt. Veel van oud mijnwerkersmateriaal staat in musea. Particulier betaal je er de hoofdprijs voor. Ik hoop nog eens een opknappertje tegen het lijf te lopen.”

Veel bekijks

Via een zoon van een oude mijndirecteur kreeg Van Ham twee hele onderstellen en een gedeelte van een wagon in zijn bezit. Met grint, bielzen en rotsblokken kreeg in vier jaar tijd langzaamaan de voortuin een unieke vorm. Vooral in de zomermaanden trekt het veel bekijks. ‘Kijk eens hier’ en Van Ham ziet wijzende vingers naar de voorwerpen. Een wandel- en fietsroute staat bekend als ‘rondje spoor’.

Van Ham, een geboren en getogen Reuselnaar is een natuurmens, steekt graag de handen uit de mouwen en is van alle markten thuis. ,,Ik hou van hard werken en bijzondere dingen maken. Zo heb ik een echte Porsche in de kaboutertuin aan de Marialaan ingegraven.”

Zorg

De hovenier werkte voorheen in de bouw en in bouwmarkten. Eens maakte hij een switch naar de zorg en was tien jaar lang actief als cliëntbegeleider op een jongerenafdeling. ,,Ik had een bijbaantje bij een hoveniersbedrijf. In de zorg zat ik steeds vaker op kantoor en ook de wisselende diensten stonden me tegen.”

Zo besloot hij aan de slag te gaan als hovenier. ,,Na jaren van persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling kwam ik steeds dichter bij mezelf en leerde belangrijke levenslessen. Ik wilde anderen helpen en kwam uit op het geven van coaching.” En zo startte Van Ham, naast zijn hoveniersbedrijf, een tweede bedrijfje op: ‘Wie ben ik’. ,,Het mooie is dat steeds meer mannen zich laten coachen. Gelukkig gaan ook zij vaker op zoek naar hulp. Dit alles is een mooie tegenhanger voor mijn hoveniersbedrijf. Op het oog twee totaal verschillende bedrijven, maar met één en dezelfde passie en dat is mens en natuur.”