‘Water, zand en springkussens’: meer hebben kinderen bij de Jeugdvakantieweek in de Beerzen niet nodig

DE BEERZEN - Op tomaten meppen die uit een pvc-buis naar beneden komen, buikschuiven op een springkussen en rennen over de opblaasstormbaan; de Jeugdvakantiewerk West- en Middelbeers- week is op woensdag volop bezig. Waar de jeugdvakantieweek vorig jaar niet doorging vanwege corona, doen er nu, in de laatste vakantieweek, 220 kinderen mee.

Woensdag is dit jaar ‘Springkussendag’; een zeskampachtige setting waarin 23 groepjes kinderen in verschillende spellen tegen elkaar strijden. ,,Zolang er water, zand en lekker weer is, en kinderen hun energie kwijt kunnen, is het geslaagd”, vertelt Helga Bogte, bestuurslid van Stichting Jeugdvakantiewerk West- en Middelbeers. “Iedereen is zó blij dat het doorgaat en springkussens doen het altijd goed. Zelfs de leverancier van de kussens was dolblij dat hij ze weer kon verhuren.”

Eén van de deelnemers aan de week is Daan (11) uit Westelbeers. ,,Ik vind het gezellig om met al mijn vriendjes te zijn. En als er een nieuw kind op school komt, leren we die deze week meteen kennen”, zegt hij. ,,Ik ga nu buikschuiven, daar heb ik veel zin in!”

Beers breekt los

,,We hebben deze week het thema ‘Beers breekt los’ gegeven, omdat we het fijn vinden dat de kinderen eindelijk zo samenkomen”, vertelt Carolien Lavrijsen, bestuurslid van Stichting Jeugdvakantiewerk. ,,In december 2020 besloten we dat het programma drie dagen zou worden. Andere jaren waren het vier dagen, maar dan is er één ‘uitstapjesdag’ bij. Dat durfden we niet aan met corona; met z’n allen in de bus. Daarom houden we de activiteiten lokaal; bij de Gilde St. Joris. Dan is alles buiten en hebben we er goed zicht op.”

Het bestuur heeft een aantal aanpassingen gedaan om de richtlijnen rondom corona te handhaven. ,,Bij de meeste spellen staat dit jaar één ouder. Dat zijn er normaal gesproken twee. Daarnaast hebben we geen grote eindfinale aan het einde van de woensdag. Daarmee voorkomen we dat alle ouders bij elkaar staan”, vertelt Lidy Mijs, bestuurslid van de Stichting Jeugdvakantiewerk.

,,We vertrouwen erop dat alle volwassenen die meehelpen, hun verantwoordelijkheid nemen. Als je al die blije kindergezichtjes ziet, dan weet je waar je het voor doet”, zegt Mijs. ,,Voor de kinderen is het fijn dat ze elkaar weer zien na vijf weken vakantie.” Dat geldt ook voor Thijs (12) uit Middelbeers. Hij doet al jaren mee aan de jeugdvakantieweek. ,,Ik vind het leuk opgezet, zo met die springkussens. Het fijnst is om hier alle vrienden weer te zien.”

Jeugdvakantieweken in de regio

De jeugdvakantieweek in West- en Middelbeers is één van de weinigen in de regio die doorgaat, naast de Jeugdvakantieweek in Sint-Oedenrode. Die vond van 24 t/m 27 augustus plaats. In Oirschot zijn de zomerkampen afgelast, de KVS Son 2021 is niet doorgegaan en de Doedagen in Best zijn geannuleerd.