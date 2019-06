Waterpomp aan in Hapert: schade aan straat en stoep

Foto's Groeten uit Brabant - een inkijkje in het Brabantse dorpsleven van vorige eeuw

22 juni Poserend achter de hondenkar, vrouwen die in hun mooiste poffer de kippen staan te voeren, met de hele familie op het erf of al handelend voor de boterhal op de Markt van Breda. De nostalgische prentbriefkaartenreeks Brabants Dorpsleven biedt een fascinerend inkijkje in het Brabantse leven van een eeuw geleden.