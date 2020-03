‘We moeten de vrijheid conserveren’

De titel ‘Some Will Never Return’ is een uitspraak van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt kort na het begin van D-Day op 6 juni 1944. Bij de bevrijding van Europa zijn veel Amerikaanse soldaten gesneuveld. De Amerikaanse begraafplaats bij het Limburgse Margraten is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. Hier liggen ruim achtduizend soldaten begraven. Alle graven zijn geadopteerd. Er is zelfs een wachtlijst voor adoptanten. Dit fenomeen inspireerde Eric Peeters uit Budel-Schoot en Twan van Asseldonk uit Boekel tot het maken van een documentaire.