‘We willen ’t Loo hipper maken, en minder stoffig’

BERGEIJK - Met de onthulling van het nieuwe logo aan de buitenkant van Buurthuis Samen ’t Loo wordt ook een nieuw tijdperk in dit kerkdorp gemarkeerd. Samen met buurthuisbeheerder Peggy van der Heijden en medebedenker van het logo Sara van Trigt vertelt voorzitter Monique Kemner over de totstandkoming en de plannen van deze nieuwe overkoepelende stichting.

,,Samen ’t Loo is vorig jaar januari ontstaan uit Stichting Gemeenschapshuis ’t Loo, Samenloop, de Dorpsraad en ’t Loo Ontmoet", vertelt voorzitter Monique Kemner. ,,Ieder van deze organisaties had een eigen doelgroep. We hebben toen samen een avond belegd en besloten om Samen ’t Loo te worden. Samen één bestuur met allerlei activiteitencommissies. In totaal plusminus vijftig mensen die daarin actief zijn.” Daaruit ontsproot afgelopen week de Looweek met daarin activiteiten voor alle inwoners van jong tot oud. In totaal waren daarin 250-300 inwoners, van de ruim 1200 die het Bergeijkse kerkdorp telt, actief betrokken. ,,Ook wordt op 18 december een groot winterfeest gehouden dat eigenlijk de slotavond van de Looweek zou moeten zijn, maar vanwege corona is dit omgevormd tot een winterfeest voor alle inwoners”, aldus Kemner.

Pico bello

Het buurthuis, dat sinds enkele jaren wordt bestierd door Peggy van der Heijden, ziet er aan de binnenkant pico bello uit nadat zij daar veel energie in had gestoken. Dat leidde ook tot een lege wand, waarop Sara van Trigt bedacht om daar samen met jong en oud en bedrijven een logo van Samen ’t Loo te maken. Met tekeningen van kinderen en een van Mireille Houbraken die in juli van dit jaar na een slopende ziekte overleed én met kleurige lampjes. ,,De kleuren van het interieur zijn aangepast aan dit logo”, vertelt Van der Heijden. ,,We willen ’t Loo minder stoffig maken, en hipper”, zegt Sara.

Allerlei bedrijven en kinderen en ouderen hebben meegewerkt aan het logo dat nu in het buurthuis hangt. Er zitten veel uren in. ,,Het is met tijd, energie en veel liefde tot stand gekomen”, zegt Sara van Trigt. Een gevolg daarvan was dat dit ook in ijzer werd uitgezaagd door De Bruyn Metaal, wat nu de buitenmuur van het buurthuis siert. ,,Er stond eigenlijk nooit een naam aan de buitenkant van dit gebouw, waardoor niemand van buiten het dorp wist wat het was. We willen ook nadrukkelijk geen gemeenschapshuis genoemd worden, maar een buurthuis waar mensen samenkomen. We hebben gemerkt dat door allerlei mensen actief bij dit logo te betrekken er ook meer activiteit in het dorp is gekomen. Iedereen is hartstikke trots op dit logo. Daarop willen we verder bouwen aan meer activiteiten.”

‘Een dorpskern maak je samen’

Ook is nu de activiteit ’t Loo bakt uitgevoerd en zijn er samen bloemen gezaaid. ’t Loo is door de bouw van nieuwe wijken aan het groeien met daarin nieuwe mensen die ook graag meedoen in het dorpsleven. Samen ’t Loo gaat daarmee aan de slag. ,,Een dorpskern maak je toch samen”, besluit Van Trigt.