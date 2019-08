We zijn er bijna met Jos en Riek

In het tv programma We zijn er Bijna van omroep Max, maken 35 senioren een reis over de Balkan. Onder hen de Reuselnaren Jos (73) en Riek (68) Graat. ,,Met zo’n groepsreis komen we op de mooiste plekjes”, zegt Jos. ,,Van de Tarakloof had ik bijvoorbeeld nog nooit gehoord maar het is het mooiste wat we ooit gezien hebben”, vult Riek aan. ,,Nu we het op tv terug zien beleven we het allemaal nog een keer.”