Weduwe Gijs Willems ontvangt eerste boek vol herinneringen aan haar man

Nadat eerder een boekje in een ringband was verschenen na het overleden van dorpsgenoot Sjef Salimans ontstond bij Theo Kuijpers en Klaas Bottema het idee om ook eenzelfde uitgave te maken over Gijs Willems na diens overlijden.

25 verhalen

Een stukje in de Houwmouw leerde Theo en Klaas dat je mensen in Riethoven persoonlijk moet benaderen. Een oproep in het dorpsblaadje had niet het gewenste effect. Theo benaderde daarna veel mensen van diverse verenigingen in Riethoven waarbinnen Gijs Willems actief was en gaandeweg werden meer verhalen doorgestuurd. Uiteindelijk staan nu 25 verhalen van mensen die Gijs goed gekend hebben in het boekje.