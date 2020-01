’Weekendapotheek’ in de Kempen onder druk

Sinds begin deze maand is de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo) gestopt met de huisartsenposten in Bladel, Eersel en Valkenswaard. Volgens de stichting werd het vinden van genoeg personeel steeds lastiger voor alle posten. Voortaan kunnen patiënten in de Kempen 's avonds en in het weekend alleen nog terecht in de huisartsenpost bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Daarbij bleef de medicijnvoorziening tot nu toe ongewijzigd.