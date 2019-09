Weemoed in Duizel na nieuws overname Royal Agio Cigars: 'Agio zorgde goed voor ons'

'Van Reusel tot Eersel, alles was vroeger sigarenfabriek." Een man in dorpshuis De Smis in Duizel spreidt zijn armen om te laten zien hoe bloeiend en groot de Kempische sigarenindustrie ooit was. Het enig overgebleven Kempische familiebedrijf dat nog in deze sector actief is, wordt overgenomen door het Deense Scandinavian Tobacco Group, zo werd maandag bekend.