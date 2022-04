Weer coalitie van VVD en Samenwerking in Reusel-De Mierden; wethouders gaan door

Carnaval met Pasen, in de Kempen trekt de optocht door de straten: ‘Dit heb ik erg gemist’

NETERSEL - Het is even schakelen want carnaval vieren terwijl het Pasen is, voelt toch een beetje vreemd. Maar het is gewoon dagenlang feest in de Kempen, en dus staat het publiek rijendik als de optocht door de straten trekt. Zoals zaterdag in Netersel.

17 april