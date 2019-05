Weer een klap voor Reyrink in Haghorst: oom Henk laat langs de weg in Middelbeers het leven

Klassieke Amerikaan­se auto's en histori­sche landbouw­voer­tui­gen in juni op Welons Festival Wintelre

30 mei WINTELRE - Het Welons Festival in Wintelre heeft er de vaart in. Letterlijk. Het traditionele gratis muziekweekend in juni breidt dit jaar zijn programma uit, waarbij liefhebbers van gemotoriseerd vervoer hun hart kunnen ophalen. Naast de aanwezigheid van klassieke Amerikaanse auto’s, verschijnen er op deze 21ste editie ook historische landbouwvoertuigen ten tonele. Om deze mobiele krachtpatserij compleet te maken, organiseert Welons voor de eerste keer ook een heuse powertool race. Knallen dus met een bijvoorbeeld een slijptolkar.