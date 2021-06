Weer geen zomerstop in theater De Kattendans in Bergeijk: ‘Je móet iets doen voor je publiek nu het eindelijk weer kan’

BERGEIJK/EINDHOVEN - Niks geen zomerreces bij De Kattendans in Bergeijk. Het theater gaat ‘gewoon’ door in de zomer, nu het eindelijk weer kan. Er zijn vanaf donderdag 24 juni optredens van onder meer Theo Maassen, Maartje & Kine en Rob Scheepers.

De Kattendans in Bergeijk programmeerde vorig jaar in juli en augustus liefst 60 voorstellingen. En haalde daarmee de landelijke media. Bijna alle andere theaters bleven namelijk dicht.

Een van de redenen voor het dichtblijven zou zijn dat de zalen anders de noodsteun van de overheid (de NOW-loonsteun) zouden moeten terugbetalen. ,,Het lastige is dat de subsidies die we krijgen ten koste van de NOW kunnen gaan, omdat je omzet omhooggaat”, zei directeur Dries Floris van de Kattendans destijds tegen de NOS. ,,Ik ken theaters die daardoor niet zijn opengegaan, omdat ze die loonsteun hard nodig hebben.”

Geen ‘seizoen’ dit jaar

Deze zomer lijkt de situatie een tikkeltje ‘verbeterd’. Al zijn er nog steeds weinig theaters die een serieus programma draaien, terwijl het nu wel weer zou kunnen. Sommige gooien het op ‘zomerstop’ of ‘einde seizoen’, of op het feit dat veel mensen op vakantie gaan. Maar van ‘een seizoen’ is geen sprake geweest, en veel mensen lijken deze zomer juist in eigen land te blijven.

Quote Het is deze zomer ook weer opvallend dat zo weinig theaters niet volle bak draaien nu het weer kan Dries Floris, theaterdirecteur/impresario

,,Het is deze zomer ook weer opvallend dat zo weinig theaters niet volle bak draaien nu het weer kan”, zegt Dries Floris nu. ,,Al mogen we hier in de regio zeker niet mopperen”, voegt hij er direct aan toe.

Volledig scherm Dries Floris © FVL Fotografie

De Eindhovenaar, ook directeur van theater DOK6 in Panningen en het impresario Fine Label (met onder meer de cabaretier Javier Guzman en Marjolijn van Kooten), ziet het als zijn plicht om open te gaan. ,,Ik vind dat je iets moet doen voor je publiek op het moment dat het mogelijk is, ook al is het een periode dat je normaal gesproken dicht bent. Ons publiek – dat uit de hele regio en ook België komt – is lang verstoken geweest van optredens.”

Quote Het kan mentaal behoorlijk aan je gaan knagen als je zo lang niets doet Dries Floris, theaterdirecteur en impresario

Artiesten staan te trappelen

Maar ook de artiest staat te trappelen, weet Floris. ,,Ze mochten gewoon hun werk niet doen. Het kan mentaal behoorlijk aan je gaan knagen als je zo lang niets doet. ‘Ben ik nog wel relevant genoeg?’ Bovendien moeten ze gewoon meters maken, om weer in het juiste ritme te komen, zeker cabaretiers.”

Okay, hoe ga je dat doen dan, in coronatijd? Met ‘huiskamertheater’ dus, voor maximaal 100 man, op 1,5 meter. ,,Vorig jaar hebben we ons theater tot huiskamer omgedoopt tot ‘Klein Paradiso’, met huisraad van lokale cultuurliefhebbers. Die setting hebben we behouden.”

Volledig scherm Het populaire muzikale cabaretduo Maartje & Kine © Anne van Zantwijk

Op het programma de komende maand staan bijna dagelijks voorstellingen. Onder meer Theo Maassen met een ‘pre-try out’ voor nieuwe (verhaal)voorstelling (Onbekend Terrein), Rob Scheepers, Jeroens Clan, Pieter Verelst, Jules Keeris, Fabian Franciscus, Foreverly Brothers en Maartje & Kine komen naar Bergeijk.

Verbouwing

De zomerprogrammering loopt tot 23 juli. Daarna gaat het theater een jaar dicht voor een verbouwing: het theatergedeelte krijgt een stevige opknapbeurt. De zaal wordt uitgebreid naar 306 stoelen. Ook komt er een nieuwe multifunctionele zaal, voor bijvoorbeeld bandjes, comedy-avonden en het verenigingsleven.

De activiteiten van de Kattendans worden na de zomer verplaatst naar andere locaties in het dorp zoals het Thomas van Aquino-huis, gemeenschapshuis Terlo en de oude pastorie. Floris: ,,Zonder de verhuzinig en de verbouwing waren we ook heel augustus doorgegaan.”

Het volledige programma is hier te vinden