Weer streep door gouden editie Pinksterfeesten maar niet door Westelbeerse schoolbus

WESTELBEERS - Het is altijd de happening van het jaar in het kleine Westelbeers, maar uitgerekend de extra feestelijke vijftigste editie van de Pinksterfeesten kan nu door corona al voor het tweede jaar niet doorgaan. De Westelbeerse schoolbus blijft gelukkig wel rijden.

,,Of het nu volgend jaar of over drie jaar weer kan: het blijft dan tóch de vijftigste editie van de Pinksterfeesten’’, relativeert bestuurslid Eddy Smolders. Vorige week trok de gemeente de vergunning voor het populaire evenement in. ,,Dat ging in goed overleg met de gemeente hoor’’, zo vertelt voorzitter Rob van Beers. ,,Het is voor iedereen balen: voor het trouwe publiek van de muziekavonden en voor de liefhebbers van de fameuze rommelmarkt. Ook voor ons natuurlijk, want ook als het niet doorgaat heb je nog best veel werk’’, aldus Van Beers.

Reageerden begripvol

,,De tentbouwer, alle leveranciers en de artiesten reageerden begripvol’’, vertelt Smolders. ,,Het scheelt natuurlijk wel dat er nu ook een overheidsmaatregel aan ten grondslag ligt. Er is nog wel naar kleinere, coronaproof alternatieven gekeken, om ons publiek te blijven binden, maar er is eigenlijk niks mogelijk wat een beetje raakvlak heeft met de Pinksterfeesten. Een teleurstelling natuurlijk, helemaal omdat we de gouden editie vorig jaar ook al moesten cancelen. We hadden toen al een mooi jubileumprogramma staan en er was zelfs een professionele film over de Pinksterfeesten gemaakt.’’

In 1971 al werden de eerste Pinksterfeesten gehouden, als middel om de schoolbus te financieren die de Westelbeerse jeugd dagelijks naar de basisschool rijdt. Waar andere grote evenementen van het toneel verdwenen, bleven de Pinksterfeesten in het kleine dorp decennialang bestaan. Vele duizenden bezoekers vonden de weg naar het gemoedelijke dorpje. Om de kosten te drukken helpt vrijwel heel Westelbeers mee, achter de bar, in de garderobe, of bij het toezicht.

Quote Het moet liever niet nog jaren duren voor we weer de Pinkster­fees­ten kunnen houden Eddy Smolders, Westelbeerse Pinksterfeesten

De Westelbeerse schoolbus was er altijd goed mee. In 2019 werd zelfs nog een fonkelnieuwe bus aangeschaft. Paniek over het voortbestaan van dit stukje zelf geregelde leefbaarheid is er nog niet echt. Smolders vertelt: ,,De schoolbus is voorlopig nog niet in gevaar. Maar verzekering, onderhoud en belasting lopen wel door. Ook als er geen kinderen worden vervoerd, zoals vorig jaar met de schoolsluiting. Het moet liever niet nog jaren duren voor we weer de Pinksterfeesten kunnen houden.’’

Helaas pindakaas

,,We kunnen ons er druk over maken, maar we zitten wereldwijd in hetzelfde schuitje. Dit valt gewoon in het hoofdstuk helaas pindakaas. Volgend jaar hopen we weer iedereen te mogen verwelkomen en gaan we er weer volle bak tegenaan. Met dat gouden feestje natuurlijk’’, zo besluit Van Beers.