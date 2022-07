Weer uitstel proef met sluitingstijden Oirschotse horeca door personeelsgebrek

OIRSCHOT - Personeelsgebrek en de nasleep van de coronaregels in de horeca nekken vooralsnog de proef om cafés in Oirschot een uurtje later te laten sluiten. Horeca en burgemeester willen pas in najaar de cafés later laten sluiten.