Weerstand tegen hoogbouw in Bladel

Brandweer Luyksges­tel krijgt etentje als bedankje

10:05 LUYKSGESTEL - Natuurlijk krijgt de vrijwillige brandweer van Luyksgestel wel eens een bedankje, een kaartje of een bloemetje. Of gewoon een handdruk of een complimentje. Maar een etentje voor het hele korps? ,,We waren er echt helemaal door verrast", aldus brandweercommandant Frans van der Meijden. ,,Ontzettend leuk om zo'n attentie te mogen krijgen.”