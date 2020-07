Weg in eigen dorp: Het Laarven is een verscholen pareltje in Eersel

Het Laarven ligt verscholen in een gemend bos en veel van de jongere generatie zijn er nog nooit geweest. De nietsvermoedende toerist fietst over het fietspad van de Bredasebaan tussen knooppunt 11 en 12, zonder deze schoonheid waar te nemen. Dat zorgt er wel voor dat er een serene rust van uitgaat, onderbroken door het gekwaak van kikkers, gekwetter van eenden en het ruisen van de wind. Een verscholen pareltje.

Eerselnaar Jan Huijbers kent het van zijn vroege jeugd. ,,Met goed weer fietsten wij met het hele gezin hierheen om te zwemmen. Dekens mee om op te zitten en tassen vol met boterhammen en drinken. En we waren niet de enigen. Het kon er best druk zijn met vele Eerselse families die een schaduwplekje tussen de bomen hadden ingenomen. Voor het naar huis gaan, werden de tassen volgeladen met mastebollekes om de kachel in de winter aan te maken. Die lagen er heel veel in de mast, dat we in de Kempen zeggen voor dennenbos.”

Boswachterhuisje

De naam Laarven komt van Laar, een open stuk in het bos en dus niet van boswachter Van der Laar, die daar op de kruising van de Postelseweg en Bredasedijk woonde met zijn vrouw. In een oud boswachtershuisje zonder stromend water en elektriciteit. Er stond ook een brandtoren om bij droogte het bosgebied in de gaten te houden. Toen het huisje leeg kwam te staan, werd het afgebroken samen met de toren. Oud conservator van het Kempenmuseum Hendrik van der Aalst weet nog dat de bossen ontbraken in het begin. ,,Het was echt een open plek. Het ven is in de jaren 30 gegraven om Eersel een zwemgelegenheid te geven, en een schaatsbaan in de winter. Het ven was niet diep, dus gingen we al snel het ijs op. Ik weet nog goed dat ik door het ijs zakte en kletsnat in de kou naar huis moest fietsen.”

Toen de zwembaden in Veldhoven en Bladel kwamen, was het gedaan met de zwemvijver. Omdat het ven afhankelijk is van regenwater, varieert de waterstand en heeft het weleens leeggestaan. Door ondiepte en vervuiling door eenden en het zwemmen van honden en waden van paarden wordt het zwemmen afgeraden. Je zou er bruin gekleurd uit komen. Wil van Herk van het IVN: ,,De naam Laarven is later gekomen. Op oude kaarten staat de naam ‘spartelvijver’ nog aangegeven. Doordat bij het uitgraven leem op de oever kwam, konden mooie beukenbomen op de vruchtbare grond groeien. Verder werden er naaldbomen en eiken gepland, wat zorgt voor een mooi gemengd bos. Zo werd het een idyllische plek, geliefd bij wandelaars en natuurzoekers. Er werd een rolstoelvriendelijk pad aangelegd (Laarvenloopje) en het ven werd omzoomd met bankjes om al het moois rustig tot je te kunnen nemen.”