Weinig inwoners Reusel-De Mierden willen voor milieustraat naar Hapert

In zowel Bladel als Reusel-De Mierden werd eerder deze week in commissies de toekomst van de milieustraat besproken. De beide colleges zijn sterk voorstander van een nieuw grondstoffencentrum in Hapert. Maar in Reusel-De Mierden zijn maar weinig inwoners bereid om met hun karretje spullen helemaal naar Hapert te rijden, zo bleek uit een eigen opgezette enquête van de VVD.

,,We kregen meer dan driehonderd reacties en daarvan gaf ruim twee derde aan dat ze meer voorstander zijn van een milieustraat in de eigen gemeente. In de opmerkingen werd de locatie van de gemeentewerf in Lage Mierde vaak genoemd”, vertelt Dave Geysen, die het VVD-onderzoek uitzette.

Volgens Geysen geeft één derde van die voorstanders tevens aan gebruik te zullen maken van een commerciële milieustraat zoals die er nu is in Esbeek.

Quote “Het heeft nu nog geen zin om nu te zoeken op locaties waar het bestem­mings­plan deze vorm van bedrijvig­heid niet toelaat, Peter van de Noort, wethouder Reusel-De Mierden

In de commissie van Reusel-De Mierden waren maandag nog de nodige vragen aan wethouder van de Noort over de naleving van een eerder amendement waarbij hem werd gevraagd ook alternatieven buiten Hapert te onderzoeken. Maar hij wil nog niet al te veel energie steken in alternatieven zolang de optie Hapert nog open is. ,,Daarnaast heeft het geen zin om nu te zoeken op locaties waar het bestemmingsplan deze vorm van bedrijvigheid niet toelaat,” zegt hij.

Zorgen om bereikbaarheid

In Reusel maakt Jan Lavrijsen (CDA) zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van het beoogde grondstoffencentrum, zoals een nieuwe milieustraat in Hapert zou moeten worden. Hij ging zelf testen hoe lang de rijtijd is vanuit de uithoeken van de gemeente Reusel-De Mierden, die bleek fors boven de limiet van 20 minuten.

Fiona Bijl van de PvdA heeft vooral zorgen over de onvolledigheid van cijfers uit de rapporten over het grondstoffencentrum in Hapert. ,,Zo wordt er aangegeven dat de dichtstbijzijnde woning op 350 meter staat, terwijl dat bij nameting minder dan 200 meter blijkt te zijn,” zegt ze.

Van de Noort gaat in een latere reactie nog verder uitleg over geven, over onduidelijkheden in de cijfers, zo heeft hij toegezegd.

Omdat in de stemverhouding in de Reuselse Raad, die op 13 december het finale oordeel over deelname in Hapert moet vellen, de partij Samenwerking het meest in de melk heeft te brokkelen is het standpunt van die partij cruciaal. Cor van der Heijden van die partij zegt dat er in zijn fractie nog flink overlegd wordt en dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Hij kijkt daarom net als zijn collega-raadsleden nog met belangstelling naar de beantwoording van een aantal cruciale vragen door wethouder van de Noort.