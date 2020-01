Weinig schade na brand in Restaurant d’Ouwe Tramhalte in Duizel

DUIZEL-Eigenaar en chef-kok Rob Wijnen van restaurant d’Ouwe Tramhalte sloeg maandagavond de schrik om het hart toen hij hoorde dat er brand was uitgebroken in het voorportaal van zijn zaak. Het liep met een relatieve sisser af. De vlammen waren snel onder controle en de schade is beperkt.

Het restaurant heeft zijn deuren niet eens hoeven sluiten, ook niet op de avond van de brand. Het was in d’Ouwe Tramhalte al snel weer ‘business as usual’. ,,Nadat de brand was geblust konden er meteen alweer gasten bij ons komen eten,”vertelt Wijnen.

Gaskachel

Het restaurant was net geopend toen eind van de middag een gaskachel vlam vatte in het voorportaal, dat het personeel ook wel ,,het kapelletje” noemt. ,,Die kachel staat daar voor de sfeer, en om te laten zien dat we open zijn. We weten niet hoe het is gebeurd, ook de brandweer had er geen verklaring voor. Die kachel was weliswaar al tien jaar oud, maar deed het nog goed.”

Het personeel van het restaurant had aanvankelijk niet door dat de vlammen zich verspreidden in het voorportaal: de koks stonden binnen te koken. ,,Gelukkig zagen de medewerkers van de naastgelegen cafetaria het wel. Die kwamen ons waarschuwen. Omstanders probeerden te blussen, maar dat lukte niet. Toen de brandweer kwam was de brand echter binnen tien minuten onder controle. Met al dat blusschuim zag het er heftiger uit dan het in realiteit was. Het valt allemaal erg mee.”

NK

Toen Wijnen het bericht van de brand kreeg schrok hij zich naar eigen zeggen een hoedje. Hij was op dat moment in Bladel. ,,Ik dacht: daar gaat mijn droom.” Voor de chefkok betekende het nieuws een enorme omschakeling, na een uiterst succesvolle en euforische week. Midden januari won hij samen met zijn collegakok Timon Verhees het NK Koken voor Leerling en Leermeester tijdens de Horecava in de Amsterdamse RAI. ,,We waren al blij verrast dat we daar aan mee mochten doen, laat staan dat we ook nog zouden winnen! Timon en ik hebben laten zien dat we een perfect koksteam zijn, we vullen elkaar goed aan.”

Aangekomen bij zijn restaurant kon Wijnen snel opgelucht ademhalen. ,,We hebben geluk gehad dat de brand niet naar binnen is overgeslagen, dankzij onze voordeur met brandwerend glas. Die is nu wel stuk, maar we krijgen een nieuwe.”