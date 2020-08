Wel!zijn ontfermt zich over Kempisch Inloophuis voor kankerpatiënten

Per 1 september wordt de stichting opgeheven, vertelt de voorzitter van het inloophuis Ineke Soetens. Ze is blij dat er een voortzetting is via Wel!zijn de Kempen, een organisatie die werkt in de vier Kempengemeenten en Waalre. De activiteiten van het Inloophuis in Bladel verhuizen van De Hoeksteen naar het pand van De Goei Plak, dat al door de welzijnsorganisatie wordt beheerd. Maandag 7 september is daar de eerste bijeenkomst.

,,We hebben dit voorjaar met het bestuur de balans opgemaakt”, zegt Soetens. ,,In 2019 hebben we veel extra activiteiten georganiseerd rondom ons lustrum. Het doel was om meer gasten en vrijwilligers te trekken. Dat is niet gelukt, ook omdat we na 15 maart moesten sluiten vanwege coronamaatregelen.”

Het werd te veel werk om de organisatie voor de 15 tot 20 vaste gasten, die twee keer per week De Hoeksteen bezochten, rond te krijgen. Soetens: ,,Er komt veel bij kijken. De regeldruk is hoog, het zoeken van sponsors en deskundigen voor informatiebijeenkomsten, de pr. Gelukkig hebben we de juiste oplossing. De Kempen houdt een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Dat was ons uitgangspunt.”

Kracht

Vrijwilligersondersteuner Marjo Leijten van de gemeente Bladel bracht het Inloophuis in contact met Wel!zijn de Kempen. ,,En toen was het binnen een maand geregeld”, aldus Ton Wouters interim-directeur van de welzijnsorganisatie. ,,Dit past precies binnen onze doelstelling. De bijkomende activiteiten waar zo’n klein bestuur druk mee is, dat is onze kracht.”

Sociaal cultureel werker Ivonne Megens gaat voor Wel!zijn de Kempen de zelfhulpgroep begeleiden. ,,We hebben daar ervaring mee. In diverse gemeenten zijn we betrokken bij verschillende groepen”, zegt ze. ,,We zullen in gesprek gaan met de gasten van het Inloophuis. Zelf richting kunnen geven is ons uitgangspunt.”

Er wordt gestart met één bijeenkomst per week op maandag. Voor het zover is, zorgt Soetens met haar bestuur voor de afwikkeling van het Inloophuis aan de Marktstraat in Bladel. Voor gasten en vrijwilligers komt er een bijeenkomst. Ook komt er een slotbijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij het Inloophuis. ,,We moeten het goed afsluiten. We hebben onze gasten lang niet gezien. Na 15 maart hebben we alleen belcontact gehad.”