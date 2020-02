Welke twintiger wil nog vogelspotter worden?

Restanten grafheu­vels zichtbaar in hoek Eindhoven-Oir­schot

18 februari OIRSCHOT - Bij de aanleg van een van de nieuwe wegen in de noordwesthoek van Eindhoven zijn de restanten van oude grafheuvels zichtbaar geworden. In een brede strook van het bos zijn de bomen gekapt. Donkere delen in de bodem zijn sporen van greppels die rondom de grafheuvels lagen en de gaten waarin houten palen hebben gestaan.