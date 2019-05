Welons Festival in Wintelre houdt de vaart er in

Vers horeca­bloed voor Hoogeloon

20:03 HOOGELOON - Voorheen runden ze acht jaar lang een taverne in Reusel. Nu zijn Frank en Sonja Peters neergestreken op Hoofdstraat 64 in Hoogeloon. Zij gaan de vrijgekomen cafetaria voortzetten als Restaria Main Street. Op vrijdag 7 juni is de officiële opening.