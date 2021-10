Welstand niet betrokken bij centrumplan; volgens Reusel-De Mierden een bewuste keuze

De secretaris van de welstandscommissie werd verrast, toen bewoners van de Groeneweg hem begin oktober belden. Ze vroegen hem wat ‘welstand’ vond van het centrumplan. Dat grenst aan één kant aan hun straat, een beschermd dorpsgezicht. De gemeente had in reactie op hun zorgen over het toekomstige laden en lossen het volgende geschreven: ‘Een supervisor en de welstandscommissie bewaken de kwaliteit van de bebouwing en de terreininrichting.’

Quote Een supervisor en de welstands­com­mis­sie bewaken de kwaliteit van de bebouwing en de terreinin­rich­ting Reactie ambtenaar, Reusel-De Mierden

Bewoners hebben gevoel dat gemeente met twee maten meet

Hoewel welstand nu nauw betrokken is bij de herontwikkeling van het Fraterhuis in de Groeneweg, wist ze niks van het Centrumplan. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente met twee maten meet. Zij krijgen bij verbouwingen te maken met een commissie die zich tot op detailniveau met het uiterlijk van hun huis bemoeit. Ze begrijpen niet dat de gemeente ondertussen wel hun straat minder veilig en mooi wil maken door hier laden en lossen toe te staan.

Quote Mede vanwege praktische overwegin­gen is bewust gekozen te werken met een supervisor van BoschSlab­bers in het voortra­ject, die vanaf het begin intensief betrokken is bij de plannen Woordvoerder, Reusel-De Mierden

De gemeente laat het ED weten dat zij de welstandscommissie in een later stadium bij het plan betrekt. Als de raadscommissie maandagavond groen licht geeft voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, en de raad later ook, dan worden bouwplannen verder uitgewerkt. En dan vraagt de gemeente wél haar advies.

Waarom de gemeente - zeker nu haar afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling zucht onder een hoge werkdruk - niet vooraf die expertise benut? ,,Mede vanwege praktische overwegingen is bewust gekozen te werken met een supervisor van BoschSlabbers in het voortraject, die vanaf het begin intensief betrokken is bij de plannen.” Dit architectenbureau tekende ook voor het beeldkwaliteitsplan. Volgens de gemeente is het ‘niet gebruikelijk’ om welstand bij het maken van die kaders te betrekken.

Aanpak welstand verschilt per gemeente

In werkelijkheid pakt elke gemeente dit anders aan. In Eindhoven is de rol van de Eindhovense welstandscommissie bij plannen in het centrum net versterkt. ,,We worden in bijvoorbeeld Waalre ook gevraagd in een vroegtijdig stadium mee te denken”, zegt secretaris Anthonie Dieleman van de regionale welstandscommissie in de Kempen. ,,Maar een gemeente bepaalt zelf of ze ons die rol geeft of niet, en of ze kaders opstelt waarmee ze zaken van tevoren redelijk ‘dichttimmert’. Reusel-De Mierden staat volledig in haar recht.”

Hij sluit niet uit dat zijn commissie later alsnog negatief adviseert over laden en lossen in de Groeneweg. ,,Als blijkt dat het inderdaad een grote inbreuk vormt op het beschermd dorpsgezicht.”