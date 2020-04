Welten uit Vessem stoomt 5.000 studenten klaar voor uitvoering noodmaatregelen bedrijven

Welten is detacheerder van financieel specialisten bij vooral banken en verzekeraars. In Dukers & Baelemans en Hubper heeft het ook twee opleidingsbedrijven in huis. Voor de werving van de studenten wordt samengewerkt met het Amsterdamse bureau Moongro. Een landelijke campagne om aspirant-medewerkers aan te trekken is vorige week gestart.

Digitale bootcamp

Welten draaide met de eigen organisatie in maart uitstekend, zegt Baelemans. ,,Het was de beste maand in jaren. Het klassikale opleiden is weggevallen maar dat gaat nu digitaal door. Als het gaat om interim-capaciteit van financiële professionals dan is vrijwel iedereen aan het werk. Opdrachten worden verlengd, ook voor adviesfuncties. Alleen voor nieuwe opdrachten merken we dat opdrachtgevers op de rem gaan staan.”