Welten verhuist van Vessem naar Den Bosch

Welten kondigde de verhuizing in 2018 al aan. Het bedrijf was op zoek naar een centraal gelegen locatie. ,,We willen dichter bij de arbeidsmarkt zitten en bij onze professionals die werkzaam zijn door het hele land. En ook dichter bij onze klanten die veelal in de Randstad zijn gevestigd", verklaart directeur Chris Baelemans.

Het nieuwe kantoor in Den Bosch is direct naast het Centraal Station gelegen en dichtbij de uitvalswegen richting Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Het door Cees Welten opgerichte bedrijf begon in 1992 in Veldhoven en verhuisde later naar Vessem. Baelemans volgde in 2017 Welten op als directeur.