Welzijn de Kempen komt met eigen coronahulplijn

EERSEL - Welzijn de Kempen heeft een tijdelijke telefoonlijn opgezet voor oudere en/of eenzame mensen in de Kempen die hulp en/of een beetje extra aandacht nodig hebben tijdens de coronacrisis. Sinds deze week is de lijn te bereiken via 0497-229040, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Professionals en vrijwilligers van de welzijnsorganisatie bieden een luisterend oor als dat gewenst is, of ze kijken welke hulp nodig is. ,,Soms hebben mensen behoefte aan een praktische steun in de rug, zoals iemand die boodschappen kan doen of de hond kan uitlaten. Maar gewoon een praatje met iemand van de hulplijn kan ook. Veel mensen zitten nu in een isolement, en hebben een klankbord nodig,” vertelt interim-directeur van Welzijn@de Kempen Ton Wouters.

Bij een aantal hulpvragen kan Wél!zijn de Kempen zelf de helpende hand bieden, door vrijwilligers of medewerkers in te zetten die mensen kunnen ondersteunen. Soms is het ook nodig om iemand door te verwijzen naar andere organisaties voor meer specialistische hulp, zoals de GGD.