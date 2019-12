Wensen hangen in Herinneringsboom Bergeijk

Mensen kunnen een gedachte, herinnering of wens voor iemand opschrijven. Die stoppen ze vervolgens in een speciale kerstbal, die in de kerstboom op de Markt in Bergeijk mag worden gehangen. De Herinneringsboom is een initiatief van Stichting Make a Memory uit Westerhoven. Burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk zal op vrijdag 13 december om 17.00 uur met iemand van Make a Memory de eerste bal in de Herinneringsboom hangen.