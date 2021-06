Wensenlijstjes wat wel en niet moet gebeuren in Eersel

Verschillende wensen en plannen in de gemeente Eersel zijn opgenomen in de voorjaarsnota, zoals een nieuw zwembad (6,4 miljoen euro), het verplaatsen van gemeenschapshuis de Höllekes in Steensel naar de kerk (2,5 miljoen euro), plan boom en bos, waarbij in de periode tot en met 2030 400.000 bomen worden geplant in de gemeente Eersel (meer dan 2,6 miljoen euro) en het vernieuwen van het Kempenmuseum (2 miljoen euro).

Flinke meevaller

Eersel heeft afgelopen jaar meer geld de portemonnee in zien gaan dan gedacht. Een positieve meevaller dus, en geen flauwe: 2,8 miljoen euro meer. Dat is bijzonder, want Eersel had zelf op een verlies gerekend. Het verschil is ontstaan doordat er bouwgrond is verkocht, en het Rijk meer geld heeft gegeven dan verwacht.

Ondanks dat het nu lijkt alsof Eersel goed in de slappe was zit, ziet het er voor de jaren na 2022 niet even zonnig uit. Het Rijk zal minder bijdragen, waardoor er op termijn minder geld binnenkomt dan eruit gaat.

Ozb-stijging

Daarom wil de gemeente geld uit verschillende potjes halen. Geld dat er in zit voor een specifiek doel, maar niet volledig wordt gebruikt. Daarnaast moet er meer betaald worden voor een bouwvergunning. Ook blijft de ozb-belasting de komende jaren stijgen als het aan de gemeente ligt. Die neemt de komende jaren standaard met twee procent toe wegens de inflatie. Desondanks kan het verschil tussen inkomsten en uitgaven in 2025 oplopen tot meer dan acht ton.

Toch ziet wethouder Steven Kraaijeveld niet direct problemen voor de verschillende projecten en plannen. Die kunnen volgens hem van de spaarrekening worden betaald. ,,Er zijn voldoende reserves. We geven geen geld uit dat er niet is. Sterker nog ook voor de komende raadsperiode laten we nog wat achter. En dan zijn de verwachte opbrengsten van de grondverkopen Meerheide en het Kempisch Bedrijvenpark nog niet meegenomen.”

Tegenovergesteld verlanglijstje

In de voorjaarsnota staan alle projecten genoemd die de gemeente kon verzinnen. ,,Daarin hebben we geen keuze gemaakt. De raad beslist.” Henri Wijnands van Kernbeleid heeft al een lijstje, tegenovergesteld aan een verlanglijstje. Wat zijn partij betreft hebben onder andere het digitaalhuis, muziekschool, Visit Eersel Manager en herontwikkeling Kempenmuseum geen prioriteit. Hij riep de andere partijen op ook met lijstjes te komen.

Paul van Boxtel van D66 maakte de vergelijking met Sinterklaas. ,,We mogen allemaal een lijstje invullen en het college gaat het uitvoeren.” Tijdens de raadsvergadering op 6 juli kunnen de partijen hun voorkeuren aangeven.