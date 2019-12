Wereldlichtjesdag Oirschot: Samen het verdriet delen

OIRSCHOT - In een drukbezochte Wereldlichtjesdagviering in de kapel van de zusters Franciscanessen werden zo’n tachtig kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen.

Het is een avond waar je eigenlijk niet wilt zijn. Een overleden kind herdenken doet pijn. Maar het samenzijn, de muziek, de gedichten en de persoonlijke verhalen verzachten die pijn.

Buiten, bij de ingang van de kapel branden tientallen theelichtjes in glazen potjes. De potjes zijn in de vorm van een ster neergezet. Samen met de lange snoer aan verlichting in de haag verwelkomen deze lichtjes de eerste mensen die om kwart over zes binnen druppelen. Binnen wordt men persoonlijk verwelkomd door Berdien van de Ven, Christianne van de Wal, Mary Oomen en Diny van de Laar, de organisatie van Wereldlichtjesdag in Oirschot. Handen van bezoekers worden vastgepakt, een aai over de rug wordt gegeven.

Vooraan in de kapel staan twee grote sterren, bedekt met mos en groene takken, omringd door kerstverlichting. Hierop worden later in de viering houten sterren gehangen, met daarop de naam van het overleden kind.

Bemoediging en troost

De sfeervolle en aangenaam verwarmde kapel van de zusters Franciscanessen werkt als een warme deken voor zoveel verdriet. Ook de liedjes, live gezongen door Esther van der Hamsvoort en kinderkoor De Gouden Appeltjes uit Best, begeleid door pianist Maarten de Bekker en dirigent Marie Annick Canoy, verzachtten de pijn.

Bezoekers werden rond zeven uur uitgenodigd een kaarsje aan te steken en sterren op te hangen. Daarbij werden de namen van de overleden kinderen genoemd. Een ouderpaar bracht een zelfgeschreven persoonlijk gedicht en verhaal over hun overleden zoon. Daarbij riepen ze op, hoe moeilijk sommige dagen ook zijn, toch altijd die ster te zoeken die licht schijnt. “Steeds is er ergens wel iets wat licht geeft, en kunnen we weer door.” Het waren woorden van bemoediging en troost.

Niet alleen in Oirschot werd vanavond Wereldlichtjesdag gevierd. Ook in Best, Schijndel, Nuenen, Sint-Oedenrode en Valkenswaard kwamen zondagavond mensen bijeen om Wereldlichtjesdag te vieren. Toch kwamen ook mensen uit deze gemeenten naar Oirschot. “Het was drukker dan andere jaren, we doen dit nu voor de vierde keer”, zegt Christianne van de Wal. “Er waren ook mensen uit Best en uit Sint-Oedenrode.”