Wereldrecord polonaise op het ijs in Reusel

Een onophoudelijke stroom polonaiselopers stroomt het ijs op en als Arie Ribbens hen bij Hoevelaken linksaf dirigeert, gaat iedereen ook echt linksaf. De Reuselse winterfeesten werden zondag afgesloten met een heus wereldrecord. Dat het record het Guinessboek waarschijnlijk niet haalt, daar maalt in Reusel niemand om. Voorafgegaan door de Reuselse carnavalsprins Jimmy dun Urste en gevolgd door de Raad van Elf uit Reusel en Bladel stroomt het ijs vol en is het polonaisegevoel compleet. De muziek stuwt de deelnemers vooruit. Er is ruimte genoeg op de grote ijsvloer.

Waardig afscheid

Het aantal van 138 personen waarmee eerder in Udenhout het polonaiserecord werd neergezet, is snel gepasseerd. De teller loopt op naar 200 en even later naar 300. Het is duidelijk: het record is binnen. ,,Dat we dit mogen beleven, is een waardig afscheid van vier weken schaatsen", glundert Wil Hermans, de voorzitter van de winterfeesten. Kort na de polonaise maakt hij de uitslag bekend: er hebben maar liefst 352 personen meegedaan. De helft met en de andere helft zonder schaatsen, geen mens in Reusel die daar om zeurt.