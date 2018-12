Wereldreizigers Harry en Roelie Morskate uit Oirschot in India: ‘Overal hoor je: selfie please’

Ze zijn bijna zes maanden onderweg en hebben op de fiets al ruim achtduizend kilometers en vijftien landen achter zich gelaten. Terwijl familie en vrienden in Nederland zich voorbereiden op kerst zitten Harry en Roelie Morskate in het warme India. Kerstbomen zijn hier, in de deelstaat Assam, ver te zoeken. ,,We hadden gedacht dat we die aanloop naar de feestdagen wel zouden missen. De gezelligheid. Maar in deze omgeving doet weinig je aan kerst denken. Verderop, in de deelstaat Nagaland, wonen veel christenen. Mogelijk krijgen we daar iets mee van het kerstgevoel.‘’