Wereldwinkel Oirschot sluit na 45 jaar deuren

,,Onze winkel wordt bemand door zo'n tien vrijwilligers. Een aantal daarvan is op leeftijd en was afgelopen periode uiteraard voorzichtig. We zijn drie maanden dicht geweest en de huur liep gewoon door, die is in die periode niet verlaagd", vertelt voorzitter Rijkman van Winkel.

Hij geeft toe dat er al een tijd een neergaande markt was. ,,Er is sprake van branchevervaging. Fairtrade koffie en chocolade is ook te koop in de supermarkt, daar zijn we een paar jaar geleden mee gestopt. De helft van de Wereldwinkels in Nederland is de afgelopen drie jaar dicht gegaan. Het is ontzettend jammer dat zo'n bijzonder winkeltje uit het dorp moet verdwijnen. Maar het is een andere tijd, met ander winkelpubliek, de mensen willen dit blijkbaar niet meer", zo concludeert Van Winkel. ,,We sluiten met pijn in ons hart, maar zeer zeker ook met een terugblik op een mooie tijd." De winkel zal 1 november sluiten, mogelijk eerder.