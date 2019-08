Werk aan de weg op Vlaamse deel A67

Het verkeer op de E34 kan steeds in beide richtingen blijven rijden. Ter hoogte van de werkzaamheden rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. De bestaande weg wordt volledig opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur.

Opritten

Door de werkzaamheden zijn in de richting van Antwerpen zowel de oprit als de afrit Oud-Turnhout tijdelijk afgesloten. De afrit voor het verkeer dat richting Nederland rijdt blijft wel open in deze fase. Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten: op- en afrit Turnhout-centrum (24) of op- en afrit Retie (26). Zone Arendonk Industrie is bereikbaar via op- en afrit Retie (26) en N118 en de snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot einde werkzaamheden afgesloten.