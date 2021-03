Werk aan riool in Hoogeloon helpt tegen wateroverlast

Als gevolg van extreme regenbuien in combinatie met oude riolering ondervindt Hoogeloon steeds vaker last van overtollig regenwater. Om deze overlast voor de toekomst zoveel mogelijk terug te dringen neemt de gemeente Bladel maatregelen. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel met meer capaciteit. Regenwater en vuil water worden apart ingezameld.

Regenwaterriool loskoppelen

Bewoners krijgen de gelegenheid om het regenwaterriool aan de voorzijde van de woning los te koppelen. Daardoor hoeft dat regenwater niet gezuiverd te worden, maar kan dan wegzakken in de bodem of worden opgevangen in watergangen en wadi’s.

Met het verplanten van een aantal bomen gaf Bladels wethouder Wim van der Linden het officiële startsein voor de werkzaamheden.

Het gehele project omvat vijf fasen en moet eind 2021 worden afgerond. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opbreek-, sanerings-, riolerings-, grond- en verhardingswerkzaamheden. Achtereenvolgens gaat aannemersbedrijf Van der Zanden uit Moergestel aan de slag in een deel van de Hoofdstraat, de Hoef, Bieshof en Het Vonderke.

Quote We vernieuwen het oude rioolstel­sel en leggen een nieuw regenwater­ri­ool aan. Ook de wegbestra­ting en voetpaden worden vervangen Wim van der Linden, wethouder

Volgens Van der Linden zal ook in 2022 en daarna de kern Hoogeloon in het teken staan van de klimaatmaatregelen. ,,Voor de hele Hoofdstraat als hoofdverkeersader tot aan houthandel Gooskens geldt dat we daar de wateroverlast gaan terugdringen. We komen daarmee tegemoet aan de wensen van de dorpsraad en de inwoners. We vernieuwen het oude rioolstelsel en leggen een nieuw regenwaterriool aan. Ook de wegbestrating en voetpaden worden vervangen. Het wordt een geheel.”

100 procent van de bewoners

Gemeentelijk toezichthouder Leo Vennix heeft veel vertrouwen in de opzet van het project. ,,We hebben vorig jaar in de Volderstraat vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd. Daar is dus de ontkoppeling al gerealiseerd. 100 procent van de bewoners daar heeft meegewerkt aan de scheiding van vuil water en regenwater aan de voorzijde van de woning. Voor de achterzijde ligt dat moeilijker. We proberen met allerlei faciliteiten en stimuleringsmaatregelen de bewoners ertoe te bewegen om daaraan mee te werken.”