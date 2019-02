Werk renovatie dorpshart Middelbeers officieel afgetrapt

Informatie­ve avond van Starters­groep Bergeijk

14:13 BERGEIJK - Op dinsdagavond 26 februari is er een informatieavond over (het tekort aan) starterswoningen in Bergeijk. De werkgroep Startersgroep Bergeijk heeft in het verleden betaalbare starterswoningen gerealiseerd binnen de gemeente Bergeijk en is bezig om een nieuw project op te starten.