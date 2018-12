Werkconsult verwijdert drie noodunits van De Zwarte Bergen

Het bedrijf wil er op termijn meer plaatsen, maar heeft daarvoor een ontheffing nodig van de gemeente. Die is er nu nog niet. ,,Met die plaatsing liepen we voor de muziek uit”, zegt directeur Paul van Os. In de omgeving, zoals in Luyksgestel en Weebosch, maar ook op het recreatiepark zelf was men verontwaardigd over de voortijdige plaatsing van de drie units.