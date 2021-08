Werken aan Plan Akkerstraat in Hoogeloon

ZOMERSERIE Wonen in restanten van de Eerselse molen

28 juli EERSEL - Rini (57) en Ger (61) Bierings, beiden geboren en getogen in Duizel, wonen nu acht jaar als een god in Frankrijk, in, of eigenlijk naast, de voormalige molen. ,,Als je zegt: Bij Kakebeeke of De Meulen, dan weet iedereen in Eersel waar het is.”