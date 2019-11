Werknemers Belgische fabriek Agio Cigars in staking

OEVEL-Werknemers van de sigarenfabriek van Agio Cigars in Oevel (België) zijn sinds donderdagavond in staking gegaan. Zij zijn bezorgd dat hun banen verdwijnen na de aangekondigde overname van de Duizelse tabaksfabrikant door Scandinavian Tobacco Group.

De directie wilde werknemers een premie van 250 euro geven als financiële compensatie voor die onzekerheid tot de overname definitief is. De werknemers gingen hiermee niet akkoord, zo valt te lezen in een gezamenlijk persbericht van de Belgische vakbonden ACV-Voeding en Diensten, ABVV Tabak en ACV Puls, die het personeel in Oevel vertegenwoordigen. Sindsdien ligt de productie van sigaren in de Belgische fabriek stil.

Onrust groot

Sinds in september het bericht naar buiten kwam dat het Duizelse sigarenbedrijf van de familie Wintermans wordt overgenomen door Scandinavian Tobacco Group is de onrust onder het personeel groot, legt Rudy Molenberghs (ABVV Tabak) uit. De 280 mensen die in de fabriek werken vrezen dat hun banen op de tocht staan.

Die angst wordt alleen nog gevoed door de wetenschap dat enkele tientallen kilometers van Oevel vandaan-in Lummen- een fabriek van Scandinavian Tobacco Group gevestigd is, die is ontstaan uit een fusie van kleinere sigarenfabrieken. Werknemers vrezen dat ‘hun’ Agio-fabriek uiteindelijk op dezelfde manier zal worden opgeslokt en dat een deel van de Agio-productie naar Lummen zal verhuizen, volgens Molenberghs.

Slag in gezicht

,,Werknemers willen graag een werkzekerheidsgarantie hebben, zodat zij rustig door kunnen werken. Agio heeft altijd tegen het personeel gezegd: jullie zijn één grote familie. Het nieuws van de overname was een slag in hun gezicht. We worden verkocht door het hoofd van de familie, zo voelt het voor hen,”aldus Jeffrey Goossens van vakbond ACV-Voeding en Diensten.

In onderhandelingen tussen vakbonden en de directie kwam Agio met het voorstel om per werknemer een zogenaamde ,,motivatiepremie” van 250 euro te geven als financiële pleister op de wonde voor de onzekerheid over hun toekomst bij het bedrijf. Dat bedrag is veel te laag, aldus Goossens.

