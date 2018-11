Werkstraf geëist tegen pluimveehouder die te veel kippen hield in Reusel-De Mierden

Versprin­gen op een rupsband hoeft in Reusel niet meer

20 november REUSEL - In de jaren zestig was atletiek nog improviseren. De leden van de net opgerichte atletiekvereniging AVR’69 begonnen op een 300 meterbaan bij Wim Hoek aan het Leyenstraatje, verspringen gebeurde op een omgekeerde rupsband. Daarna kwam er een eigen atletiekbaan en met een eigen accommodatie is de vereniging in Reusel niet meer weg te denken.