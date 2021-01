Werkzaamheden voor verenigen Steensel gestart

Mannen met schoppen liepen donderdagochtend rond bij de opengebroken kruising bij de Joseph Schulteweg en Frans van Nunenstraat. Er werd een graafmachine klaargezet. Steven Kraaijeveld, wethouder van de gemeente Eersel, klom in de graafmachine om symbolisch de werkzaamheden van het project Steensel weer een dorp te starten. Het project is opgedeeld in drie fases.

Zestig jaar oude bomen gerooid

Het was een symbolische opening, want de werkzaamheden in de eerste fase waren vorige week al gestart. Toen werden er bijna veertig ongeveer zestig jaar oude bomen in de Joseph Schulteweg en Frans van Nunenstraat in Steensel gerooid. De bomen moesten weg, omdat ze te groot werden bevonden en een deel het trottoir omhoog drukte. De straten ogen daardoor wat kaal, maar daar komt later dit jaar verandering in. Er komen kleinere exemplaren voor terug. In augustus moet de eerste fase zijn afgerond.

De gerooide bomen zijn grotendeels voor de aannemer van de eerste fase FPH Ploegmakers uit Vinkel. Drie bomen zijn voor de dorpsraad Steensel. De dorpsraad wil van het hout straatmeubilair maken voor in het dorp. Namens de dorpsraad waren Hein van Hout en Marc Keeris bij de symbolische opening aanwezig. Ze zijn blij dat de werkzaamheden eindelijk zijn gestart. Over het verenigen van het dorp is lang gesproken. Zo kwam een herinrichting van de Eindhovenseweg al in 2011 ter sprake. Bij het uiteindelijke plan zijn de dorpsraad, inwoners van Steensel, een extern bureau en de gemeente betrokken.

Werkzaamheden zijn klaar in 2023

Tijdens het project wordt zeventig procent van de straten in het dorp aangepakt. Het gaat om bestrating, groenvoorziening, vernieuwing van de riolering en de afvoer van regenwater. Als eerste is het gebied rond de Frans van Nunenstraat aan de beurt. In de tweede fase gaat het om de omgeving rond de Sint Lucijweg. Er wordt afgesloten met de Eindhovenseweg in fase drie. Die laatste fase is de belangrijkste stap in het verenigen van Steensel. Het project moet in 2023 zijn afgerond.