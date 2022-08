Westerhoven geschokt: geliefde kapelaan moet vertrekken

Hilde Neus uit Suriname én Veldhoven geeft lezing over vrouwen en slavernij

Hilde Neus-van der Putten (61) uit Suriname geeft op vrijdag 19 augustus in de bibliotheek Veldhoven een lezing over vrouwen en slavernij in het 18e-eeuwse Suriname. Ze woonde tot haar 23e jaar in Veldhoven.

2 augustus