Westerhoven heeft zijn ‘köstelijk plekske’ terug

Met tientallen belangstellenden die door de regenval onder parapu’s schuilden verwelkomde voorzitter/kapelmeester Cora van den Burg alle aanwezigen. Zij refereerde aan de bouw destijds na de Tweede Wereldoorlog nadat Westerhoven precies op deze dag bevrijd werd van de Duitse bezetter en uit dank deze kapel in 1947 werd gebouwd. Burgemeester Callewaert zei dat de ,,kapel mooier is dan hij ooit geweest is”. ,,Ik ben supertrots op alle Westerhovenaren die hieraan meegewerkt hebben. Het is een grote eer om hier te mogen zijn. In coronatijd ben ik hier vaak geweest, waarbij ik veel mooie ontmoetingen heb gehad. Het is heel fijn als je dit in stand kunt houden.” Nadat ze het lint ter opening had doorgeknipt was het de beurt aan pastoor Luc Buyens om de mensen toe te spreken. Hij vergeleek de kapel met de Feniks die ook herrees. Hij wees erop dat deze kapel veel mensen aan het hart gaat. ,,Hij staat er weer voor de volgende 500 jaar net zoals de herrezen Feniks.” Kapelaan Piëtro zegende daarop de kapel en bad met de aanwezigen op voorspraak van de H. Valentinus het Onze Vader en een Weesgegroet. Tot slot feliciteerde hij de gehele Westerhovense gemeenschap. Fanfare Irene zette daarna het lied Naar de bron van Valentijn in dat ook jaarlijks op Valentijnsdag bij de kapel na de lichtprocessie wordt gezongen.