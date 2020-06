Westerhoven in coronatijd: nieuw boek gaat geschiedenis schrijven

Hoe voelden de Westerhovenaren zich tijdens de coronatijd in 2020. Dat moet het centrale thema worden van het boek dat op initiatief van Wij WEsterhoven dit jaar wordt samengesteld.

,,Het idee kwam van inwoonster Liet van der Wulp”, vertelt werkgroeplid Ilse van Beek. ,,Zij volgde de facebookpagina van de burgemeester van de Hoekse Waard, die de kinderen in zijn gemeente opriep om iets te schrijven over hun coronatijdbeleving. Toen is het balletje gaan rollen en kregen we als bestuur van Wij WEsterhoven het idee om ditzelfde plan uit te breiden tot alle inwoners van Westerhoven. We willen een mooi boek waarin de inwoners later nog eens kunnen lezen hoe het is gegaan in Westerhoven in coronatijd, zoals de werktitel luidt.”

De overige werkgroepleden Anne Kuijlaars, Gerwin van Ampting, Marjoleine Meppelink, Miranda Kuijlaars en Angelique van Kruijsdijk gaan samen met haar de verhalen verzamelen en het boek samenstellen. Overigens heeft Marjoleine zelf corona aan den lijve meegemaakt. ,,Ik ben 34 jaar en viel dus niet in de risicogroep en raakte toch op mijn werk op kantoor besmet. Negen dagen had ik koorts en ik raakte mijn reuk en smaak kwijt die langzaamaan terug is gekomen. Dat laatste is nog steeds niet stabiel.” Ook haar gezin moest in quarantaine. ,,Toen merkte ik wat het betekent om in een dorp te wonen. Ik kreeg hulp van dorpsgenote Margreth Cremers die mijn boodschappen deed. Ook toen ik het zelf weer kon heeft ze dat nog een tijdje gedaan, omdat ik nog niet durfde.”

Veel verhalen

Tijdens de lockdown in maart/ april hield de gemeenschap van Westerhoven een speciale quarantaine pubquiz, een kids at home challenge, berenjacht en werden op initiatief van de dorpsondersteuner bij ouderen bloemen bezorgd. Dorpsbewoner Piet Adriaans bouwde bij zijn huis in de Hoeverstraat een speciaal dankbankje voor alle hulpverleners en verplegers met vlaggetjes en het logo van WEsterhoven op de achtergrond (zie foto).

De samenstellers zoeken nog mensen die andere inwoners willen interviewen of verhalen willen samenstellen. Ze willen specifiek ook de verhalen van de huisarts, verloskundige, pastoor, restauranteigenaren, ondernemers en studenten en pubers. Ook komen er veel foto’s, grafieken en feiten over de coronatijd. In totaal 200 pagina’s met tekst en foto’s, met daarbij ook een aantal lege pagina’s waarin eenieder zelf zijn verhaal kan schrijven of foto’s kan toevoegen.