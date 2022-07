Westerhoven Noord: woningbouw op evenemententerrein

Daarbij komt een doorsteek van de huidige houtwal die het sportterrein omzoomt over het zogenaamde lijkenpaadje naar de locatie waar de vroegere middeleeuwse kerk van Westerhoven richting N397 heeft gestaan. In het plan staan vijftig tot zestig woningen. Het plan krijgt een noordelijke ontsluiting langs de bestaande houtwal richting de Heuvel en ook een zuidelijke naar de Lange Akkers.

Tijdens de door ruim 110 bewoners bezochte informatieavond in De Buitengaander gaven donderdag wethouder Mathijs Kuijken, Stedenbouwkundige Hans Hofman en de verantwoordelijke ambtenaar een toelichting op het uitgewerkte plan. Er is plaats voor 30 procent sociale huur, 30 procent starters- en seniorenwoningen en nog 40 procent (18) vrije sectorwoningen.

Tweede of derde kwartaal 2023

Het project wordt straks in fases uitgevoerd. In het meest gunstige scenario kan in het tweede of derde kwartaal van 2023 het omgevingsplan worden vastgesteld, waarna in de tweede helft van dat jaar het gebied bouwrijp kan worden gemaakt. Voorjaar 2024 zou dan daadwerkelijk gebouwd kunnen worden.