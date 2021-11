Westerhovense dorpsgemeenschap supertrots op gezamenlijk coronaboek ‘Van Wuhan naar Westerhoven’

WESTERHOVEN - Westerhoven is trots, supertrots. Met een werkgroep van zes personen en de inzet van ruim tweehonderd inwoners is het gelukt om samen een boek over de coronatijd in het dorp te maken.

‘Van Wuhan naar Westerhoven’ lag vrijdagmorgen om acht uur eindelijk op twee pallets in Westerhoven. Klaar om aan de vele kopers uitgedeeld te worden. Vrijdagavond was de presentatie van het boek in een volle grote zaal van De Buitengaander. Burgemeester Arinda Callewaert overhandigde het eerste boek aan haar oud-dorpsgenoot Liet van der Wulp uit de Hoekse Waard die met het idee kwam om dit boek in Westerhoven samen met de inwoners te maken.

Acht Westerhovenaren lazen op het coronabankje - dat Piet Adriaans maakte - voor uit hun eigen verhaal. Zoals Puck Couturier die als leerling van basisschool De Ster via een gedicht vertelt over haar vreemde schooltijd in een leeg schoolgebouw met alleen juffen en meesters en een paar kinderen. Haar broertje Vin tekende de school erbij.

Wonderlijke terugreis

Het meest opmerkelijke verhaal was van Christian Das die als stagiair net op het verkeerde moment in maart 2020 in het Oostenrijkse Zillertal in een hotel ging werken. Hij vertelt over zijn wonderlijke terugreis naar Westerhoven in die eerste dagen van de coronacrisis. Zijn vliegtuig dat hem in zes uur naar huis zou brengen vertrok niet en de trein ging niet meer. Uiteindelijk wist hij met een taxi na onderhandelingen met de douaniers over de grens met Duitsland te komen om van daaruit met de trein na 17 uur reizen toch nog in Eindhoven te belanden.

Het verhaal van long-covidpatiënte Karin Stoker werd door haar man Ivo voorgedragen, omdat Karin nog steeds last heeft van haar coronabesmetting. Alda van Beek verhaalde met veel humor over haar gymoefeningen die ze deed bij het tv-scherm met een Belgische inspirator van de VRT.

Burgemeester Callewaert herinnerde zich dat ze al na enkele dagen van de GGD in maart 2020 bericht kreeg dat de eerste patiënt met corona in Westerhoven woonde. Zij stuurde veel mensen in de dorpen een persoonlijk kaartje. ,,Ik zeg altijd dat ik zes kinderen heb; de zes kernen van de gemeente Bergeijk en Westerhoven is daarvan een hele mooie. Ik ben in deze periode veel bij de Valentinuskapel geweest en heb daar ook veel mensen gesproken.”

Uitgebreid

Uiteindelijk overhandigt ze Liet van der Wulp het boek, waarvan zij het idee doorgaf aan werkgroeplid Ilse van Beek. In de Hoekse Waard had de burgemeester het idee gehad om de kinderen over hun coronatijd te laten schrijven, maar in Westerhoven werd dit idee uitgebreid met verhalen van alle inwoners.

Naast de 150 bijdragen van de inwoners staat er ook een tijdlijn in van de coronacrisis tot dusver en worden ook alle activiteiten die in coronatijd in Westerhoven toch plaatsvonden met verhalen en foto’s vermeld. Zorgmedewerker Petrie Huijbers vertelt dat haar werk als activiteitenbegeleidster plotsklaps stopte en veranderde in het rondbrengen van de maaltijden bij de bewoners die allen in hun kamer moesten blijven. De woordpuzzel die Gerwin van Ampting had gemaakt werd gewonnen door Monique Boelens en Karin Stoker. De oplossing was: ‘Westerhovenaren zijn zeer hulpvaardig en zorgen met liefde en plezier voor elkaar’.

Voorzitter Pieter Bax van Wij WEsterhoven vertelde trots te zijn op de zes mensen die dit boek hebben gemaakt en de vele inwoners die hebben geholpen. ,,Thuis is Westerhoven, ook al woon ik allang in Bergeijk.”

Boekomslag Van Wuhan naar Westerhoven gemaakt door Bob Bruns © Adrie Smolders