Wethouder Bladel: ‘Verbinding onder N284 moet geen klein miezerig rottunneltje worden’

Hij zei dat maandagavond tijdens de commissie Grondgebied in Bladel. Een gelopen race wat de verbinding gaat worden, is het nog niet. Een brug zou nog steeds kunnen, gaf de wethouder aan.

Een verdiepte ligging van een fietspad behoorde in eerste instantie ook tot de kanshebbers, maar realisatie daarvan bleek te veel ruimte te vragen. ,,De provincie heeft voorkeur voor een fietsbrug", aldus Van der Linden. ,,Die behoort ook nog tot de mogelijkheden. Voor de provincie is een brug nog bespreekbaar. Maar wij gaan uit van een tunnel.” Bladel is een ingenieursbureau aan het werven dat wat beter de mogelijkheden moet onderzoeken.

In de raad over praten

Marcel Roks (PRO5) miste ‘enige situering’ waar een en ander zou moeten komen. ,,Het is jammer dat we daar niet in de raad over kunnen praten. Waar ligt de besluitvorming hierover? U belast een stuurgroep hiermee. Is dat niet wat kort door de bocht?”

Het stoorde enkele fracties dat een en ander wordt afgekaart in de stuurgroep waar provincie en gemeente zijn vertegenwoordigd. Die groep gaat over de herinrichting van de N284. Toon van Dun (VHP) zag het probleem niet direct. ,,Straks komt er een concreet raadsvoorstel. Daar kunnen wij als raad nog altijd iets van vinden.”

Volgens de wethouder had de raad op twee momenten wat meer kunnen zeggen of vinden. ,,Ik zeg niet: U heeft hier een kans gemist, maar u heeft wel een moment voorbij laten gaan.”

Iconische beelden

Sjan Vervoort (CDA) wil daar nog even op doorgaan. ,,In november 2020 hebben we van een architect van die prachtige beelden gezien, van een brug die door de toppen van de bomen slingert. We zijn heel ambitieus begonnen. Het waren iconische beelden. Als het zo kon zijn, zou het geweldig zijn. Nu wordt we geconfronteerd met een tunneltje. Nou moet de wethouder niet doen alsof wij hier de bus hebben gemist. Maar ja, het is gegaan zoals het is gegaan.”

Marco Schoenmakers (CDA) vroeg zijn commissiegenoten wat hiervan geleerd kon worden. Van Dun wist dat wel. ,,Dat is heel makkelijk. Je begint met allerlei ideeën. Als de realisatie eraan komt, gaat het toch om de centjes.” Van der Linden onderstreepte dat er zeker geen ‘tunneltje’ komt te liggen, mocht het daar op uitdraaien. ,,Daar ben ik echt niet bang voor.”