Wethouder Davy Jansen ‘dan liever aan het roer’ van mfa Hapert

Als fractievoorzitter van oppositiepartij Bladel Transparant was Davy Jansen een paar jaar geleden nog hartstochtelijk tegen de plannen voor de mfa (multifunctionele accommodatie) in Hapert. Niet vanwege twijfel aan nut of noodzaak van het nieuwe ‘dorpshuis’, waar gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang en kerk gezamenlijk onder één dak komen. Wel vanwege het in de ogen van de oppositie exorbitante prijskaartje dat eraan hing.

Het kan verkeren. Na de verkiezingen is Jansen wethouder van de gemeente Bladel en verdedigt hij dat de netto-investering twee miljoen euro hoger uit gaat vallen. De teller komt dan op 17,19 miljoen. Hoe verdedigt hij die ommezwaai? „We zijn binnen de partij gaan tellen en er bleek in de raad een ruime meerderheid vóór de mfa te zijn, ook na de verkiezingen”, legt de jonge wethouder uit. „Dan kun je blijven schreeuwen en aan de zijlijn gaan staan óf je kunt je verantwoordelijkheid nemen en aan het roer gaan staan.” En zo nam Bladel Transparant deel aan de coalitie met CDA en VHP (Vrije Hapertse Partij) en kreeg Jansen als wethouder mfa Hapert onder zijn hoede. „Het is soms lastig uit te leggen aan de achterban, maar dat hoort erbij.”

Rechts ingehaald

Met het roer in handen ging Jansen op zoek naar kostenvoordelen om de prijs te drukken. „Het ontwerp is compacter gemaakt, er is een aanzienlijke besparing in vierkante meters.” Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding is geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen. „Maar we worden rechts ingehaald door de markt, omdat de bouwkosten enorm zijn gestegen.” Dat het prijskaartje marktconform is, daar twijfelt Jansen niet meer aan. „Het project is zo vaak doorgerekend: deze kosten zijn reëel.”